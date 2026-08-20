Muratlı'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Muratlı'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Muratlı\'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosiklet ve otomobil çarpıştı; sürücü yaralandı, hayati tehlikesi yok.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 10.15 sıralarında İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Gazi Caddesi ile Gülistan Cemal Türel Sokağın kesiştiği noktada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, B.A. yönetimindeki motosiklet, Gülistan Cemal Türel Sokak'ta seyir halindeyken Gazi Caddesi'nden gelen 59 NB 754 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü B.A., asfalt zemine savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle olay yerinde toplanan vatandaşlar polis ekipleri tarafından dağıtılırken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından motosiklet yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak, inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Tekirdağ, 3. Sayfa, Muratlı, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muratlı'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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