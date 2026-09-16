Muş-Hasköy yolunda karpuz yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Muş-Hasköy yolunda karpuz yüklü tır devrildi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş-Hasköy kara yolunda karpuz yüklü tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada yola dökülen karpuzların büyük kısmı parçalanırken, yol ulaşıma kapatıldı ve temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.
Muş- Hasköy kara yolunda karpuz yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, dorsedeki karpuzlar ise yola döküldü.
Edinilen bilgilere göre kaza, Muş-Hasköy kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 ARU 744 plakalı karpuz yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi. Tırın yan yatması sonucu kara yolunda ulaşım tamamen dururken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tırın yan yatması sonucu dorsesinde bulunan karpuzlar ise yola dökülerek, büyük kısmı parçalandı. Ekiplerin çalışmasıyla yola dökülen karpuzlar temizlenirken, tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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