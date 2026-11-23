Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik ve senedin yağması suçlarına yönelik Muş merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince, Türk Ceza Kanunu'nun 241'inci maddesinde yer alan tefecilik ve 148'inci maddesinde düzenlenen senedin yağması suçlarına yönelik projeli çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında 23 Kasım 2026 tarihinde Muş merkezli Bursa, Çanakkale, Diyarbakır ve Manisa'da toplam 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 37 şüpheliden 34'ü yakalanırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Operasyon kapsamında 34 ikamet ve 15 iş yerinde yapılan aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, hacizli yakalamalı 1 araç ile çok sayıda dijital materyal, çek, senet ve dokümana el konuldu.