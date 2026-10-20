Muş'ta 10 yıl 22 gün hapis cezası kesinleşen hükümlü yakalanıp tutuklandı

Muş'ta bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Muş merkezde hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 19 Ekim 2026 tarihinde gözaltına alındı. Yakalanan şahsın jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ve Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.