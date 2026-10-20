Muş'ta 10 yıl 22 gün hapis cezası kesinleşen hükümlü yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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Muş'ta 10 yıl 22 gün hapis cezası kesinleşen hükümlü yakalanıp tutuklandı

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Muş merkezde hırsızlık suçundan 10 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, 19 Ekim 2026'da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tutuklanan hükümlü Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Muş'ta bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Muş merkezde hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 19 Ekim 2026 tarihinde gözaltına alındı. Yakalanan şahsın jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ve Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA
HırsızlıkTutuklamaJandarmaYakalama3. SayfaGüncelCezaMuşSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta 10 yıl 22 gün hapis cezası kesinleşen hükümlü yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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