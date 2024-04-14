Muş\'ta 7 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak sürüklendi

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Muş'un Korkut ilçesinde 7 yaşındaki çocuk, dereden karşıya geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak sürüklendi. Amcası tarafından kurtarılan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Korkut ilçesine bağlı İçboğaz köyünde uçkun toplamaya giden üç kardeş, evlerine dönerken dereden karşıya geçmeye çalıştı. Dereden geçerken dengesini kaybeden 7 yaşındaki Asya A. akıntıya kapıldı. Kardeşlerinin köylülere haber vermesi üzerine arama başlatan vatandaşlar, çocuğu düştüğü yerden yaklaşık 500 metre ilerde kayalık alanda buldu. Derenin azgın sularından amcası İsa A. tarafından çıkarılan çocuğa olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Korkut Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Asya A., burada yapılan müdahalenin ardından hayata döndürülerek Muş Devlet Hastanesine sevk edildi. - MUŞ