Muş'ta Feci Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Feci kaza kamerada... Muş'ta yaşanan motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı

MUŞ - Muş'ta meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Muş'ta otobüsün yolcu indirdiği sırada, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Hamdusena Türk'e motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Dora, yolcu Furkan Taş ve yaya Hamdusena Türk yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.