Muş'ta tren otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Muş'ta tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Muş\'ta tren otomobile çarptı: 3 yaralı
15.07.2026 14:44  Güncelleme: 14:55
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Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bağlar Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 44 AHP 336 plakalı otomobile, hemzemin geçitten geçtiği sırada tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan Muhammed Emre Karaca (21), A.Ş. (15) ve Deniz Uygur (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve Muş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak, ulaşımın kontrollü şekilde sağlanmasına yardımcı oldu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta tren otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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