Muş'ta iki anız yangını söndürüldü, İncebel'de meyve ağaçları zarar gördü - Son Dakika
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Muş'ta iki anız yangını söndürüldü, İncebel'de meyve ağaçları zarar gördü

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Muş\'ta iki anız yangını söndürüldü, İncebel\'de meyve ağaçları zarar gördü
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Muş'ta İncebel bağları ve Muratgören köyü yakınında çıkan iki anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İncebel'de alevler bağ evlerine ulaşmadan kontrol altına alındı ancak çok sayıda meyve ağacı zarar gördü; her iki yangının çıkış nedeni inceleniyor.

Muş'ta İncebel bağları ile Muratgören köyü yakınında çıkan anız yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı İncebel bağlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Kısa sürede büyüyerek çevredeki bağlara yayılan yangının bağ evlerine doğru ilerlemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, bağ evlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bağlarda bulunan çok sayıda meyve ağacı yanarak zarar gördü.

Öte yandan, merkeze bağlı Muratgören köyü yakınında da anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Her iki bölgede de yangınların söndürülmesinin ardından ekiplerin çalışmaları tamamlandı. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeGüncelOlayMuşSon Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta iki anız yangını söndürüldü, İncebel'de meyve ağaçları zarar gördü - Son Dakika
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