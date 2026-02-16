Muş'ta Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
Muş'ta Kaçak Tütün Operasyonu

Muş\'ta Kaçak Tütün Operasyonu
16.02.2026 21:42
Muş'ta bir kargo gönderisinde 20 bin makaron ve 18,5 kg kaçak tütün ele geçirildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir kargo gönderisinde yapılan aramada çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmaları kapsamında şüpheli görülen bir kargo gönderisi takibe alındı. Ekipler tarafından tespit edilen kargoda yapılan aramada toplam 20 bin 280 adet doldurulmuş makaron ile 18,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Kaçak olduğu değerlendirilen ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı şüpheliler de belirlendi. Ele geçirilen kaçak tütün ürünleriyle ilgili şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlemlere başlandığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Makaron, Muş, Son Dakika

