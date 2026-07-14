Muş'ta Lüks Araçta Patlama Faciadan Döndü - Son Dakika
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Muş'ta Lüks Araçta Patlama Faciadan Döndü

Muş\'ta Lüks Araçta Patlama Faciadan Döndü
14.07.2026 10:54
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Muş'ta alev alan lüks araç, patlamadan şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Yangın kontrol altına alındı.

Muş'ta seyir halindeyken alev alan lüks araçta meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda faciadan dönüldü.

Muş'ta Taşo Mezarlığı mevkisinde seyir halindeyken alev alan lüks araçta, vatandaşların yangına müdahale ettiği sırada patlama meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, Taşo Mezarlığı mevkisinde seyir halindeki lüks araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçta bulunanlar otomobilden inerek yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Bu sırada araçta patlama meydana geldi. Patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, alevlerin bir anda yükselmesi çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Olay sırasında araç çevresinde bulunan vatandaşlar hızla bölgeden uzaklaşırken, şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında lüks araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ve patlamaya ilişkin inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise yaşanan tehlikenin boyutunu ortaya koydu. - MUŞ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Olay, Kaza, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta Lüks Araçta Patlama Faciadan Döndü - Son Dakika

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