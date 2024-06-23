Muş'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muş'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Muş'un Kızılağaç beldesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Burhan Kılınç hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı Muş Devlet Hastanesine sevk edilirken, kavgaya karışan 2 kişi ise gözaltına alındı.

23.06.2024 09:48
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Muş'ta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Muş'un Kızılağaç beldesinde akrabalar arasında bilinmeyen nedenden dolayı çıkan silahlı kavgada Burhan Kılınç hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı Muş Devlet Hastanesine sevk edilirken, kavgaya karışan 2 kişi ise gözaltına alındı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Muş, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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