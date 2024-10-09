Muş'ta Suç Oranlarında Önemli Düşüş - Son Dakika
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Muş'ta Suç Oranlarında Önemli Düşüş

Muş\'ta Suç Oranlarında Önemli Düşüş

Vali Çakır, 2024'teki uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarının yüzde 100 aydınlatıldığını duyurdu.

09.10.2024 17:49
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Muş Valisi Avni Çakır, "2024 yılında meydana gelen 392 olayın yüzde 100'ü aydınlatıldı" dedi.

Vali Çakır, valilikte düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Muş'ta 2024 yılının ilk 9 ayında 392 narkotik olayın meydana geldiğini aktaran Çakır, "Bu rakam 2023 yılı ilk 9 ayında meydana gelen 345 olaya kıyasla narkotik olaylarında yakalamaların artmasına bağlı olarak yüzde 13,62 oranında bir artış olduğunu ve ilimizde uyuşturucu madde kullanımına yönelik mücadelemizin artarak devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca 2024 yılında meydana gelen 392 olayın yüzde 100 aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 469 şahıs yakalanmış, bunlardan 41'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. İlimizde 2024 yılının ilk 9 ayında 116 terörle mücadele olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılı ilk 9 ayında meydana gelen 255 olaya kıyasla terörle mücadele olaylarında eksi yüzde 54,51 oranında bir düşüş olduğunu göstermektedir. Ayrıca 2024 yılında meydana gelen 116 olayın yüzde 93,97'si aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 119 şahıs yakalanmış, bunlardan 13'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" dedi.

Muş'ta 2024 yılının ilk 9 ayında 197 kaçakçılık olayının meydana geldiğini aktaran Çakır, "Bu rakam 2023 yılı ilk dokuz ayında meydana gelen 147 olaya kıyasla kaçakçılık olaylarında yakalamaların artmasına bağlı olarak yüzde 34,01 oranında bir artış olduğunu ve kaçakçılıkla mücadelemizin artarak devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca 2024 yılında meydana gelen 197 olayın yüzde 100'ü aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 237 şahıs yakalanmış, bunlardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Muş'ta 2024 yılı ilk 9 ayında 3 bin 564 asayiş olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılı ilk 9 ayında meydana gelen 3 bin 729 olaya kıyasla asayiş olaylarında önleyici tedbirlerin artmasına bağlı olarak eksi yüzde 4,42 oranında bir azalış olduğunu göstermektedir. Ayrıca 2024 yılında meydana gelen 3 bin 564 olayın yüzde 95.62 oranında aydınlatılarak meydana gelen olayların faillerinin yakalanmasında büyük bir başarı sağlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde 3 bin 68 şahıs yakalanmış, bunlardan 293'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" şeklinde konuştu.

2024 yılının ilk 9 ayında göçmen suçlarıyla yapılan mücadelede 160 yabancının yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edildiğini vurgulayan Vali Çakır, 28 şüphelinin adli işlem yapıldığını ve 6 kişi ise tutuklandığını belirterek, "2023 yılı ilk 9 ayında göçmen suçları ile yapılan mücadelede 96 yabancı şahıs yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edilmiştir. Bir önceki yıla oranla göçmen yakalama oranımız yüzde 66.6 artış göstermiş olup, göçmen kaçakçılığı ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2024 yılı ilk 9 ayında, 0-5 yıl arasında hapis cezası bulunan 388 aranan şahıs, 5-10 yıl arasında hapis cezası bulunan 73 aranan şahıs, 10-15 yıl arasında hapis cezası bulunan 40 aranan şahıs, 15-20 yıl arasında hapis cezası bulunan 7 aranan şahıs, 20 yıl ve üzerinde hapis cezası bulunan 4 aranan şahıs ve ifadeden dolayı aranması bulunan 1019 aranan şahıs olmak üzere toplamda 1531 aranan şahıs yakalanmış, 2023 yılı ilk 9 ayında ise 1470 aranan şahıs yakalanmıştır. 2024 yılında yakalaması yapılan aranan şahıs sayısına bakıldığında 2023 yılına kıyasla yüzde 4,14 oranında artış olduğu ve suçlularla mücadelemizin artarak devam ettiği görülmektedir" ifadelerini kullandı.

2024 yılı ilk 9 ayında 433 kaza gerçekleştiğini ifade eden Vali Çakır, meydana gelen kazalarda 728 kişinin yaralanırken 10 kişinin ise öldüğünü belirterek, "2023 yılının ilk 9 ayında ise ayında 358 kaza gerçekleşmiş olup, bu kazalarda 667 yaralanma ve 3 ölüm meydana gelmiştir. 2024 yılının ilk 9 ayında bir önceki yıla kıyasla kazalarda yüzde 20,95 artış meydana gelmiştir. Kazaların önlenmesi amacıyla vatandaşlarımıza, trafikte emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafik kurallarına uyma ve hız sınırı konularında bilgilendirme faaliyetleri yapılmış olup bu faaliyetler devam etmektedir. Siber Suçlarla Mücadele alanında yapılan çalışmalarda 2024 yılı ilk 9 ayında 251 olay meydana gelmiş ve 169 olayın şüphelileri tespit edilerek aydınlatılmıştır. 2024 yılında meydana gelen olayların aydınlatılması için ilgili kurumlarla resmi yazışmalar yapılmış olup gelen cevabi yazılara göre aydınlatma sayılarında artış olacaktır. 2023 yılı ilk dokuz ayında meydana gelen 266 olayın 203 şüphelileri tespit edilerek aydınlatılmıştır. Bu anlamda dijital ortamlarda da işlenen suçlarda azalma olduğu ve vatandaşlarımıza bilgilendirme faaliyetleri devam etmektedir" dedi.

Toplantıda İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel de hazır bulundu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Suç Oranlarında Önemli Düşüş - Son Dakika

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