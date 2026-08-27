Muş\'ta Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Muş'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Zafer Mahallesi Erzurum Yolu üzerinde, Muş İl Müftülüğü karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 24 ACS 047 plakalı tır ile bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmında büyük çapta hasar oluşurken, araçtan kopan parçalar yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.