Muş'ta jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, satışa hazır 22 parça halinde 16,7 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi; gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Muş Valiliğinin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 23 Kasım 2026 günü saat 14.00 sıralarında bir şahsın üzerinde arama yaptı. Aramada, paketlenmiş ve satışa hazır vaziyette toplam 22 parça halinde 16,7 gram sentetik kannabinoid hammaddesinin ele geçirildiği belirtildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüphelinin 24 Kasım 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı kaydedildi. Muş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelinin, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bildirildi.