Müslüme'nin Mezarı Yenilendi - Son Dakika
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Müslüme'nin Mezarı Yenilendi

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan sonra hayatını kaybeden 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın Karaman'daki mezar taşları onarıldı. Vatandaşların bildirdiği durum sonrası polis ve belediye ekipleri inceleme yaparak mezarın yapısal bozulma nedeniyle yenilendiğini belirtti.

04.10.2024 16:37
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Müslüme'nin mezar taşları yenilendi

KARAMAN - Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan ve Karaman'da defnedilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın mezarı yeniden onarıldı.

Çeltek Mahallesi'nde bulunan Kazalpa Mezarlığında Müslüme Yağal'ın mezarının ayak tarafından taşında kırık olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve Karaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne bildirdi. Mezarda inceleme yapan polis ekipleri, herhangi bir saldırının olmadığını taşların yapısal olarak bozulup düştükten sonra kırıldığını tespit etti. Karaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri de Müslüme'nin mezar taşlarını yenileyerek üzerine çiçek dikti.

Taşları yenileyen mermer ustası Mükremin Sağkaya, "Geçtiğimiz gün yaşanan rüzgarların ardından mezar yıkılmış. Mezarın bağlantıları açılmış, herhangi bir kırılma yok. Yapıştırıcıları açılmış, o şekilde yıkılmış. Kırma şeklinde olsa kırıldığı belli olurdu. Bağlantılarından açılmış, yapıştırıcılar gevremiş, o yüzden mezar bozulmuş. Tekrar yeniledik" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Müslüme'nin Mezarı Yenilendi - Son Dakika

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