Alizade, LvbelC5 ve Akdo'nun ortak çalışması 'Kahpe', yayınlandığı anda sosyal medyada infial yarattı. Şarkı sözleri ve klibindeki müstehcen sahneler, birçok kullanıcı tarafından sert şekilde eleştirildi. Özellikle "Namusumu unuttum mahallede" gibi ifadeler, toplumsal değerleri zedelediği gerekçesiyle büyük tepki topladı.
TV100'ün haberine göre, klibin içeriği ve sahneleri nedeniyle inceleme başlatıldı. Alizade cephesinden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
LvbelC5, daha önce de benzer eleştirilerin hedefi olmuştu. 'Hav Hav Hav' şarkısı, gençlere kötü örnek olduğu iddiasıyla CİMER'e şikayet edilmiş ve yayından kaldırılması talep edilmişti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Alizade'nin tepki çeken müstehcen klibi için harekete geçildi - Son Dakika
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