Alizade'nin tepki çeken müstehcen klibi için harekete geçildi - Son Dakika
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Alizade'nin tepki çeken müstehcen klibi için harekete geçildi

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LvbelC5 ve Alizade'nin yeni şarkıları ve klipleri, müstehcen içerikleri nedeniyle büyük tepki çekti. Şarkı sözleri ve klip içeriklerindeki ahlaka aykırı ifadeler, sosyal medyada infial yaratırken şikayetlerin ardından inceleme başlatıldı.

05.03.2025 10:31  Güncelleme: 10:49
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Alizade, LvbelC5 ve Akdo'nun ortak çalışması 'Kahpe', yayınlandığı anda sosyal medyada infial yarattı. Şarkı sözleri ve klibindeki müstehcen sahneler, birçok kullanıcı tarafından sert şekilde eleştirildi. Özellikle "Namusumu unuttum mahallede" gibi ifadeler, toplumsal değerleri zedelediği gerekçesiyle büyük tepki topladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

TV100'ün haberine göre, klibin içeriği ve sahneleri nedeniyle inceleme başlatıldı. Alizade cephesinden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

CİMER'E DE ŞİKAYET YAĞMIŞTI

LvbelC5, daha önce de benzer eleştirilerin hedefi olmuştu. 'Hav Hav Hav' şarkısı, gençlere kötü örnek olduğu iddiasıyla CİMER'e şikayet edilmiş ve yayından kaldırılması talep edilmişti.

Alizade\'nin tepki çeken müstehcen klibi için harekete geçildi

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Son Dakika 3.Sayfa Alizade'nin tepki çeken müstehcen klibi için harekete geçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serkan Yalçın:
    yeni rezil çöp rapciler gidin Sagopa cezadan biraz bakın örnek alın tel bı küfürleri yoktur ama şarkılar efsane yok yeni cikan bir şarkı havhavhav aqq o.c 50 6 Yanıtla
  • EK6985EK:
    Bu tür sanatçılık adı altında gençliğin beynini yıkayanların da sonu gelecek inşallah 46 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    LevbelC5'de incelenecek kadar var yani tövbe tövbeee ramazan ramazan böyle haber yapsanız'da resim koymayın bari.))) 28 2 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Rtuk ve muyap onayi almadan sarki klip cekilmesinnnn 15 6 Yanıtla
  • ahmet keles:
    yok yapamamışlar bence gizli saklı sübliminal felan yapmayın yahu,oldu olacak çırıçıplak çıkın ekrana gizli saklı kalmaya gerek yok ne varsa dökün ortaya sansür bile yapmayın,neyin sınırlarını zorluyorsunuz anlamadım gitti. Buna medeniyetmi deniyor anlamadım? 18 3 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Koskoca cumhurbaşkanı koltuğunda reis millete kadınlara muhalefete neler dedi o da sorun yokmuydu 7 12 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Cezayla,sagopanın küfürlü şarkısımı yok allahın cahili kaç tane şarkılarını dinledin 3 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Aslında çekilen, klip,dizi, film vb. önce RTÜK tarafından izlenmeli ondan sonra yayına izin verilmeli, bu sayede bu ve bunun gibi iğrenç şeyleri izlememiş oluruz, hatta sözlerede dikkat etmek lazım. Tabi ulusal yayın kanallarında, sosyal medyada kimse karışamıyor zaten. 3 2 Yanıtla
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