Narin Güran Cinayetinde Yeni Gözaltı

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında 'suç delillerini yok etmek' suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi gözaltına alındı.
Merkez Bağlar ilçesine Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu günü cansız bedeni dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında "suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin'in amcası Fuat Güran'ın eşi H.G., gözaltına alındı. H.G.'nin Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu sürüyor. - DİYARBAKIR
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