Narin'in Ölümü Üzerine Detaylar

3.Sayfa

1) NARİN'İN CANSIZ BEDENİNİN TAŞINDIĞI GÖRÜNTÜLER İDDİANAMEDE: 38 DAKİKA 11 SANİYE DERE YATAĞINDA KALMIŞ

İddianamede de yer alan görüntülerde, Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta saat 15.11'de kamera açısından çıkarak evine giden patikaya yöneldiği, bu saat sonrasına yoğunlaşıldığında Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kameraya saat 15.41'de şüpheli bir kırmızı aracın girdiği ve aracın 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu, kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz deresinden ayrıldığı, kamera kayıtlarının takibinde aracın Nevzat Bahtiyar'a ait olduğunun tespit edildiği yer aldı.