Narkotır Eğitimi Kuşadası\'nda

Uyuşturucuyla mücadelede farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına destek amacıyla hayata geçirilen, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında kullanılan Narkotır Eğitim Aracı, belirlenen tarih ve yerlerde vatandaşlarla buluşmak üzere ziyarete açıldı. Kuşadası'nda özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim aracında, uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Ziyaretçiler, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alırken, bağımlılıkla mücadelede ailelerin ve toplumun rolüne ilişkin önemli paylaşımlar yapıldı. Eğitim faaliyetleri kapsamında gençlere uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılığın etkileri ve korunma yolları anlatıldı.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelede yalnızca güvenlik önlemlerinin değil, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, benzer çalışmaların toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya devam edeceğini ifade etti. - AYDIN