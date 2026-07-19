Navigasyon Kazası: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücü navigasyondan gelen ani yönlendirmeyi takip etmeye çalıştığı sırada otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kurşunlu Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük istikametinden Bandırma yönüne seyreden Merve Ö. idaresindeki 10 AVU 797 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücü navigasyondan gelen ani yönlendirmeyi takip etmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Sena O. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kız, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA