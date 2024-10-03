Nazilli Belediyesi\'nden Yangın Söndürme Çalışmalarına Hızlı Müdahale

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Nazilli Belediyesi Yazırlı Mahallesi'nde çıkan dam yangınındaki söndürme çalışmalarına destek verirken, ekiplerin hızlı müdahalesi muhtemel bir facianın önüne geçti.

Nazilli Belediyesi, Yazırlı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan dam yangınının söndürme çalışmalarına iş makineleri arazöz ve su tankerleri ile destek verdi. Yazırlı Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen ot ve saman dolu damda henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangına, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve Nazilli Belediyesi ekipleri aynı anda müdahale etti. İtfaiye ekipleri ile Belediye ekiplerinin iş makineleriyle hızlı ve ortaklaşa çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınılarak söndürüldü. - AYDIN