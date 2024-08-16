Nazilli Belediyespor, Denizlispor ile dostluk maçına hazır - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor, Denizlispor ile dostluk maçına hazır

Nazilli Belediyespor, Denizlispor ile dostluk maçına hazır

Nazilli Belediyespor teknik direktörü Yüksel Yeşilova, Denizlispor ile oynanacak dostluk maçı öncesinde lige hazır olduklarını belirtti. Takımın morali yüksek ve eksikleri az olan kadro, ligde iyi bir performans sergilemek için çalışmalarını sürdürüyor.

16.08.2024 12:27  Güncelleme: 12:28
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Nazilli Belediyespor teknik direktörü Yüksel Yeşilova, Denizlispor ile oynanacak dostluk maçı öncesinde konuşarak lige hazır olduklarını belirtti.

2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Yüksel Yeşilova yönetiminde genç ve potansiyelli bir kadro oluşturan siyah beyazlı ekip, antrenmanlar tam gaz devam ediyor. 52 yaşındaki deneyimli teknik direktör Yüksel Yeşilova sahada disiplinli ve otoriter tavrıyla oyuncularına taktik aşılarken, idman sonunda da babacan davranışlarıyla oyuncuların gönlünü kazanıyor. Kaptanlar, Anıl Taşdemir, Cumhur Yılmaztürk ve Kutsal Manici önderliğinde siyah beyazlı ekipte moraller yüksek.

"Lige hazırız"

Hafta sonu 3. Lig temsilcisi Denizlispor ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundan teknik patron Yüksel Yeşilova; "Hiçbir maç benim için ciddi olmayan bir maç değildir. Denizlispor'a da ligdeki ciddiyetimizle hazırlanıyoruz. Şampiyonadaki önemli maç gibi hazırlandık. Buradan alınan sonuçlar veya yapılan taktiksel başarılar, bizi ligde iyi bir yere getirecek. Lige az bir süre kaldı. Biz takım olarak, mental anlamda hazırız. Az bir eksiğimiz kaldı. 2-3 pozisyonu da kapatırsak Allah'ın izniyle, istediğimiz takımı kurmuş oluyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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