Nazilli\'de Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde enerji nakil tesislerinde hırsızlık suçundan 3 yıldır aranan ve hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

"Sıvı veya Gaz Halindeki Enerjinin Nakline Ait Tesislerde Hırsızlık" suçundan 3 yıldır aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. isimli şahsın yakalanması amacıyla çalışmalara hız verildi. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakın akrabasının üzerine kayıtlı aracı kullandığı tespit edilerek Nazilli ilçesi Pirlibey Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN