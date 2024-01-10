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Nazilli'de kumar oynayanlara 32 bin TL para cezası - Son Dakika
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Nazilli'de kumar oynayanlara 32 bin TL para cezası

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynayan 5 şahsa 32 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca tekel bayileri üzerinde yapılan denetlemelerde, 18 yaşından küçük şahıslara alkol satan iki işletmeye toplam 228 bin TL idari para cezası uygulandı.

Nazilli\'de kumar oynayanlara 32 bin TL para cezası
10.01.2024 - 23:24,
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynayan 5 şahsa 32 bin lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathaneye kumar oynatmaktan adli ve idari işlem yapıldı. Kumar oynayan 5 şahsa da 32 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca Asayiş Büro Amirliği ekiplerince tekel bayileri üzerinde yapılan denetlemelerde ayrı adreslerde bulunan iki tekel bayinin 18 yaşından küçük şahıslara alkol sattığı tespit edildi. Söz konusu işletme sahiplerine adli işlem yapılırken, işletme başı 114 bin TL olmak üzere toplam 228 bin TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Nazilli, Aydın, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'de kumar oynayanlara 32 bin TL para cezası - Son Dakika
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