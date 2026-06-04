Nazilli\'de Motosiklet Kazası: 5 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaya geçidinden geçen anne ve 3 çocuğa çarpmamak için fren yapan motosiklet sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal Caddesi üzerinde seyreden 09 ASC 812 plakalı motosikletin sürücüsü H.D., yaya geçidinden yolun karşısına geçen Z.K. ve 3 çocuğuna çarpmamak için fren yaptı. Kontrolden çıkarak devrilen ve sürüklenen motosiklet, anne ve çocuklarına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü H.D. ile Z.K. ve 3 çocuğu yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı da bölgede başka bir otomobilin araç kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde motosikletin ani fren yapması sonucu devrilmesi ve kayarak yaya geçidinden geçmekte olan anne ve çocuklarına çarpması yer aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN