Nepal'de Protestolar: Ölü Sayısı 72'ye Yükseldi

Nepal Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz hafta başlayan ve şiddetli çatışmalara sahne olan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye yükseldiğini açıkladı.

Nepal'de geçtiğimiz hafta başlayan yolsuzluk karşıtı protestolarda can kaybı arttı. Nepal Sağlık Bakanlığı, protestolar sırasında ateşe verilen hükümet binaları, evler ve diğer binalarda yapılan arama-kurtarma çalışmalarında çok sayıda kişinin cansız bedeninde ulaşıldığını belirterek, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Prakash Budathoki, "Ateşe verilen veya saldırıya uğrayan alışveriş merkezleri, evler ve diğer binalarda ölen birçok kişinin cesetleri bulunmakta" ifadelerini kullandı. Protestolarda 2 bin 113 kişi de yaralanmıştı.

Nepal'de ilk kez bir kadın başbakan oldu

Nepal'deki protestolar nedeniyle Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli geçtiğimiz salı günü istifa etmiş, yerine eski Başyargıç Sushila Karki geçici başbakan olarak atanmıştı. Nepal'in ilk kadın başbakanı olan Karki, 5 Mart'ta yapılacak yeni parlamento seçimlerini düzenlemekle görevlendirildi. - KATMANDU