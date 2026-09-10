Nepal’deki sel felaketinde ölü sayısı bin 374’e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nepal’deki sel felaketinde ölü sayısı bin 374’e yükseldi

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 374’e ulaştı.

Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 374'e ulaştı.

Nepal'in Çin sınırında 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri'nde taşkına yol açması sonucu meydana gelen sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal polisinden yapılan açıklamada sel felaketinde ölü sayısının bin 374'e yükseldiği, 5 bin 100'den fazla kişinin hala kayıp durumda olduğu ifade edildi. Çin, Hindistan ve Güney Kore de dahil olmak üzere yabancı uzmanlar, Nepalli ekiplere arama-kurtarma çalışmalarında destek veriyor.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde ise sel ve toprak kaymalarında 43 kişi hayatını kaybederken, 519 kişinin ise kayıp durumda olduğu açıklanmıştı.

Ne olmuştu

26 Ağustos Çarşamba günü Himalayalar'dan bir buzulun kopmasıyla önce Çin'in Tibet bölgesini, sonra Nepal'in kuzeyindeki Rasuwa ve komşu bölgelerini sel vurmuş, Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri sel suyu ve molozlarla taşmıştı. Şiddetli sel suyu, toprak ve kaya akıntısı, nehir yatağı boyunca 70 kilometreden fazla ilerlemiş, evler, köprüler, yollar ve diğer altyapı sel suyuna kapılıp sürüklenmişti. Bazı bölgelerdeki sakinler ve turistlerle iletişim tamamen kesilmişti.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Uluslararası, 3. Sayfa, Nepal, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nepal’deki sel felaketinde ölü sayısı bin 374’e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar Yolları ayrılıyor Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Yolları ayrılıyor
İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu “7 gün içinde...“ İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu! "7 gün içinde..."
Yeni Parti’den Üsküdar seçimleri kararı İtiraz edecekler Yeni Parti'den Üsküdar seçimleri kararı! İtiraz edecekler
DMM’den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti
Üsküdar’da CHP’den AK Parti’ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik’i yalanladı Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı

11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
10:59
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
10:51
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
10:45
Menzil Cemaati’ne operasyon mu geliyor Bakan Gürlek’ten açıklama var
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var
10:24
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
10:04
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku’nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 12:02:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Nepal’deki sel felaketinde ölü sayısı bin 374’e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement