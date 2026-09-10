Nepal’deki sel felaketinde ölü sayısı bin 374’e yükseldi

Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 374'e ulaştı.

Nepal'in Çin sınırında 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri'nde taşkına yol açması sonucu meydana gelen sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal polisinden yapılan açıklamada sel felaketinde ölü sayısının bin 374'e yükseldiği, 5 bin 100'den fazla kişinin hala kayıp durumda olduğu ifade edildi. Çin, Hindistan ve Güney Kore de dahil olmak üzere yabancı uzmanlar, Nepalli ekiplere arama-kurtarma çalışmalarında destek veriyor.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde ise sel ve toprak kaymalarında 43 kişi hayatını kaybederken, 519 kişinin ise kayıp durumda olduğu açıklanmıştı.

Ne olmuştu

26 Ağustos Çarşamba günü Himalayalar'dan bir buzulun kopmasıyla önce Çin'in Tibet bölgesini, sonra Nepal'in kuzeyindeki Rasuwa ve komşu bölgelerini sel vurmuş, Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri sel suyu ve molozlarla taşmıştı. Şiddetli sel suyu, toprak ve kaya akıntısı, nehir yatağı boyunca 70 kilometreden fazla ilerlemiş, evler, köprüler, yollar ve diğer altyapı sel suyuna kapılıp sürüklenmişti. Bazı bölgelerdeki sakinler ve turistlerle iletişim tamamen kesilmişti.