Nevşehir\'de Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

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Nevşehir'de alkollü sürücü park halindeki üç araca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralanırken kaza yapan araç sürücüsünün yakınları gazetecilere saldırdı.

Kaza gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih C., kullandığı 50 ADK 856 plakalı otomobili ile seyir halinde iken cadde üzerinde park halinde bulunan üç otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile park halinde bulunan otomobillerden birisinde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan araç sürücüsünün bir yakını görüntü alan gazeteciye kızarak otomobilin plakasının görünmesini istemediği için önce aracın tamponunu söktü. Daha sonra da görüntü almak isteyen gazetecilere saldırdı.

Park halindeki otomobillerden birisinin sürücüsü Ayhan Şen yaptığı açıklamada, "Biz aracımızı buraya park ederek içeride çay kahve içiyorduk. Alkollü olan sürücü önce bu araca, sonra benim araca, daha sonra da başka bir araca çarparak durabildi. Kazadan sonra şahıslar kaçmaya çalıştı. Daha sonra birisi geldi, aracı 'Ben sürüyordum' dedi. Burada herkes kimin sürdüğünü gördü. Niye başka birisi bu olayı üstleniyor. Büyük ihtimal ile alkollüydü" dedi.

0.93 promil alkollü olduğu öğrenilen, sürücüye de 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı. - NEVŞEHİR