Nevşehir'de FETÖ firarisi şüpheli ikiz kardeşin kimlik bilgilerini kullanıyordu - Son Dakika
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Nevşehir'de FETÖ firarisi şüpheli ikiz kardeşin kimlik bilgilerini kullanıyordu

Nevşehir\'de FETÖ firarisi şüpheli ikiz kardeşin kimlik bilgilerini kullanıyordu

Nevşehir'de ikiz kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan ve FETÖ firarisi olan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunmaktadır.

28.02.2024 16:31
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Nevşehir'de ikiz kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan FETÖ firarisi şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yaptı. Yapılan çalışmada ikiz kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan ve FETÖ firarisi olarak aranan, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Nevşehir'de FETÖ firarisi şüpheli ikiz kardeşin kimlik bilgilerini kullanıyordu - Son Dakika
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