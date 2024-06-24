3.Sayfa

Nevşehir'de haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu. Olay Esentepe Mahallesi Şafak Sokak üzerinde meydana geldi. Kendisinden bir süredir haber alınamayan Serpil Yüncünün yakınları durumu 112 çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kadının yaşadığı eve balkondan girerek kapıyı açtı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri kadının yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.