 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nevşehir'de 'ihbarlı emniyet kemeri, kırmızı ışık ve cep telefonu' denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de 'ihbarlı emniyet kemeri, kırmızı ışık ve cep telefonu' denetimi gerçekleştirildi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kırmızı ışık ihlalinden 24, emniyet kemeri takmamaktan 8, cep telefonu kullanmaktan 6 ve diğer maddelerden 8 olmak üzere toplamda 46 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Nevşehir\'de \'ihbarlı emniyet kemeri, kırmızı ışık ve cep telefonu\' denetimi gerçekleştirildi
24.01.2024 - 13:05,
Abone Ol

Nevşehir'de 'ihbarlı emniyet kemeri, kırmızı ışık ve cep telefonu' denetimi gerçekleştirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için araç yoğunluğunun olduğu yollarda, kavşaklarda ve trafik ışıklarının olduğu yerlerde alınan trafik tedbirlerine ilave olarak; Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'ihbarlı emniyet kemeri - kırmızı ışık - cep telefonu' denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetimde kırmızı ışık ihlalinden 24, emniyet kemeri takmamaktan 8, cep telefonu kullanmaktan 6 ve diğer maddelerden 8 olmak üzere 46 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de 'ihbarlı emniyet kemeri, kırmızı ışık ve cep telefonu' denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika


21:54
Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:54 Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:14:49. #1.12#
SON DAKİKA: Nevşehir'de 'ihbarlı emniyet kemeri, kırmızı ışık ve cep telefonu' denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement