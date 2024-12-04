Nevşehir'de Öğrenci Servisi Devrildi: 24 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nevşehir'de Öğrenci Servisi Devrildi: 24 Yaralı

Geniş Video İzle

Nevşehir'de otomobil ile çarpışan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

04.12.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de otomobille çarpışan öğrenci servisi devrildi: 24 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada öğrenci servisi devrildi. Kazada 16'sı öğrenci 24 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ürgüp ilçesi Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Ferhat M. idaresindeki 38 AJC 719 plakalı otomobil ile Hamdi D. idaresindeki 51 ER 650 plakalı üniversite öğrencilerini taşıyan servis çarpıştı. Kazada öğrenci servisi devrilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 16'sıöğrenci 24 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan ekiplerde inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar da kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Nevşehir, 3-sayfa, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Öğrenci Servisi Devrildi: 24 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:48 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: 1 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)
18:46 Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
17:33 Suriye’de PKK’lı avı Tel Rıfat’tan kaçan teröristlerin kullandığı tünellerden çarpıcı görüntüler Suriye'de PKK'lı avı! Tel Rıfat'tan kaçan teröristlerin kullandığı tünellerden çarpıcı görüntüler
07:28 Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
07:15 Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek
06:51 Güney Kore’de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor
01:18 Gürcistan’da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı Gürcistan'da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 20:33:53. #1.12#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Öğrenci Servisi Devrildi: 24 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.