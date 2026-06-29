Nevşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

29.06.2026 19:55
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Nevşehir'de bir araç, park halindeki otomobile çarptı; 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'de bir aracın yol kenarında park halindeki otomobile çarptığı kazanda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir-Aksaray kara yolu Karapınar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gültekin T. yönetimindeki 35 AUA 260 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 68 ER 224 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da kontrolden çıkarak şarampole savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücü ve iki yolcu, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Fikri Çelik (62), sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Çelik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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