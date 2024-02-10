Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Nevşehir çevre yolu Üstat Necip Fazıl Bulvarı, Nar kasabası yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında 50 AAZ 918 plakalı Audi marka otomobil sürücüsü Serhat S direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve orta refüje çıkarak durabildi. Kazada yaralanan sürücü, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.02.2024 00:22  Güncelleme: 00:27
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Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza Nevşehir çevre yolu Üstat Necip Fazıl Bulvarı, Nar kasabası yol ayrımında meydana geldi.

50 AAZ 918 plakalı Audi marka otomobil sürücüsü Serhat S direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil daha sonra orta refüje çıkarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan araç sürücüsü kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir\'de trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA

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