Nevşehir\'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda porselen yüklü tır devrildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda meydana gelen kazada, İstanbul'dan yüklediği porselen yükünü Avrupa'ya ulaştırmak için yola çıkan bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, porselen yükünde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi ve polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.