Nevşehir'de trafodan çıkan yangın sonucu 25 dönüm arpa zarar gördü - Son Dakika
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Nevşehir'de trafodan çıkan yangın sonucu 25 dönüm arpa zarar gördü

Nevşehir\'de trafodan çıkan yangın sonucu 25 dönüm arpa zarar gördü

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Gökçetoprak köyünde, trafodan çıkan kıvılcımların arpa ekili tarlaya sıçraması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara da yayıldı. Vatandaşların ve köy halkının müdahalesiyle yangının hızı yavaşlatıldı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 25 dönüm arpa zarar gördü.

09.07.2024 13:07
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Nevşehir'de trafodan çıktığı iddia edilen yangın sonrasında 25 dönüm arpa ekili alan küle döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın; Gülşehir ilçesine bağlı Gökçetoprak köyünde arpa ekili bir tarlada başladı. İddiaya göre arpa ekili tarlanın hemen yanında bulunan trafodan çıkan kıvılcımlar arpa ekili tarlaya sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, arpa ekili diğer tarlalara da sıçradı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Köy halkı da yangının diğer tarlalara sıçramaması için traktörlerle ekili alanların etrafını sürerek yangının hızını yavaşlattı.

İtfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Trafodan çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangında yaklaşık 25 dönüm arpa zarar gördü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Gülşehir, Nevşehir, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de trafodan çıkan yangın sonucu 25 dönüm arpa zarar gördü - Son Dakika

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