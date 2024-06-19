Nevşehir'de traktör kazası: Yaşlı adam hayatını kaybetti

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Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Kaza, Hacıbektaş ilçesine bağlı Köçektaş köyünde meydana geldi. Ali Y.'nin kullandığı traktör, kontrolden çıkarak dereye devrildi. Kazada traktörün altında kalan Ömer Gülmez (77) hayatını kaybederken, traktör sürücüsü Ali Y. ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR