Nevşehir Kaymaklı'da kontrolden çıkan SUV refüje uçtu, kaza anı kamerada
SUV tipi araç Nevşehir'in Kaymaklı Beldesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki çam ağaçlarına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada maddi hasar oluştu, inceleme başlatıldı.
Nevşehir'de kontrolden çıkan SUV tipi araç, refüjdeki çam ağaçlarına çarptı. Ağaçları devirerek ilerleyen aracın karıştığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kaymaklı Beldesi Yeraltı Şehri Otoparkı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu'dan Kaymaklı yönüne seyreden sürücüsü öğrenilemeyen SUV tipi araç kontrolden çıkarak, refüjdeki çam ağaçlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bazı çam ağaçları kırılarak devrilirken, araç hızını kaybetmeden ilerlemeye devam etti. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kazanın sabahın erken saatlerinde meydana gelmesi muhtemel bir faciayı önlerken, olayda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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