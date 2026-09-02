Nevşehir Kaymaklı'da kontrolden çıkan SUV refüje uçtu, kaza anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nevşehir Kaymaklı'da kontrolden çıkan SUV refüje uçtu, kaza anı kamerada

Nevşehir Kaymaklı\'da kontrolden çıkan SUV refüje uçtu, kaza anı kamerada
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SUV tipi araç Nevşehir'in Kaymaklı Beldesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki çam ağaçlarına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada maddi hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de kontrolden çıkan SUV tipi araç, refüjdeki çam ağaçlarına çarptı. Ağaçları devirerek ilerleyen aracın karıştığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kaymaklı Beldesi Yeraltı Şehri Otoparkı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu'dan Kaymaklı yönüne seyreden sürücüsü öğrenilemeyen SUV tipi araç kontrolden çıkarak, refüjdeki çam ağaçlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle bazı çam ağaçları kırılarak devrilirken, araç hızını kaybetmeden ilerlemeye devam etti. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazanın sabahın erken saatlerinde meydana gelmesi muhtemel bir faciayı önlerken, olayda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Nevşehir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir Kaymaklı'da kontrolden çıkan SUV refüje uçtu, kaza anı kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
CHP’li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Cem Yılmaz’ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG’sini gösterdiklerinde... Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG'sini gösterdiklerinde...
Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı

13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’nin feshine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
12:53
Marmara’da sular ısınıyor Batan geminin sahibinden olay suçlama
Marmara'da sular ısınıyor! Batan geminin sahibinden olay suçlama
12:48
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
12:04
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
11:47
Marmara’daki gemi faciasında çarpıcı detay 11 dakikada battı
Marmara'daki gemi faciasında çarpıcı detay! 11 dakikada battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 13:14:23. #7.12#
SON DAKİKA: Nevşehir Kaymaklı'da kontrolden çıkan SUV refüje uçtu, kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement