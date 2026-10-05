Nevşehir Kaymaklı\'da tırın neden olduğu kazada 4 araç hasar gördü, yaralanan olmadı

Nevşehir Kaymaklı'da tırın neden olduğu kazada 4 araç hasar gördü, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde tır sürücüsünün önündeki yavaşlayan araçları geç fark etmesiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada toplam 4 araç maddi hasar gördü, yaralanan olmadı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, inceleme başlatıldı.
Nevşehir'de tır sürücüsünün önünde yavaşlayan araçları geç fark etmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazası, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tırın sürücüsü önünde yavaşlayan araçları geç fark etti. Tır, önünde bulunan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri savrulan hafif ticari araç, önünde bulunan minibüse, minibüs de önündeki başka bir minibüse çarptı.
Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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