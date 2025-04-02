New York Belediye Başkanı Eric Adams'a Yönelik Yolsuzluk Davası Düşürüldü - Son Dakika
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New York Belediye Başkanı Eric Adams'a Yönelik Yolsuzluk Davası Düşürüldü

New York Belediye Başkanı Eric Adams\'a Yönelik Yolsuzluk Davası Düşürüldü

New York Güney Bölgesi Federal Yargıcı Dale Ho, Belediye Başkanı Eric Adams hakkında açılan yasa dışı bağış, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarını düşürdü. Bu karar, önümüzdeki belediye seçimleri öncesinde Adams'ı yasal belirsizlikten kurtardı.

02.04.2025 19:08  Güncelleme: 19:14
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New York Güney Bölgesi Federal Yargıcı Dale Ho, New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında yabancı kaynaklardan yasa dışı bağış, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla açılan davayı düşürdü.

New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında yabancı kaynaklardan yasa dışı bağış, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla açılan davada karar çıktı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından Adams hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talebiyle açılan dava, New York Güney Bölgesi Federal Yargıcı Dale Ho tarafından davayı "kesin ve tekrar açılamaz şekilde" sonlandırdı. Karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanlığı tarafından atanan savcıların, davayı "geçici olarak düşürme" stratejisine ağır darbe vurdu.

Yargıç Ho, gerekçeli kararında, Adalet Bakanlığı'nın gerekçeleri ışığında, davanın önyargısız olarak reddedildiğini belirterek, davanın yeniden açılma ihtimalinin Adams'ın özellikle göçmenlik politikalarında, Trump yönetiminin taleplerine bağımlı hale gelebileceğini savundu. Yargıç Ho, böyle bir ihtimalin Adams'ın özgürlüğünün, kendi seçmenlerinin isteklerinden ziyade federal hükümetin taleplerine daha bağlı olabileceği gibi kaçınılmaz bir algı oluşturacağına dikkat çekti. Yargıç Ho, "Bu kararla, iddianamedeki suçlamaların ileride Belediye Başkanı Adams veya New York Şehri üzerinde baskı aracı olarak kullanılamayacağı garanti altına alınmıştır" dedi.

New York Belediye Başkanı Adams, savunmasında iddiaları siyasi taciz olarak nitelendirmiş, suçsuz olduğunu ifade etmişti. Adams'ın hukuk ekibi, yaklaşan cezai suçlamaların Adams'ın aynı anda hem şehri yönetmesini hem de mahkemeye hazırlanmasını zorlaştırdığını ve iki ay kadar mahkeme salonunda oturması gerekeceğini savunmuştu.

Davayı incelemek üzere görevlendirilen muhafazakar avukat Paul Clement ise raporunda, "Davanın geçici olarak düşürülmesi, sanık üzerinde sürekli bir tehdit oluşturur. Bu, adalete aykırıdır. Davanın tamamen düşürülmesinin konuyla ilgili her türlü şaibeyi ortadan kaldıracaktır" görüşünü dile getirmiş, "Adalet Bakanlığı'nın iç çekişmelerini çözmek yargının görevi değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Karar, Belediye Başkanı Adams'ı kasım ayında gerçekleşecek belediye seçimleri öncesinde yasal belirsizlikten kurtardı. Adams, daha önce istifa etmeyeceğini ve 2025 seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurmuştu. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa New York Belediye Başkanı Eric Adams'a Yönelik Yolsuzluk Davası Düşürüldü - Son Dakika

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