Niğde-Adana Karayolunda Trafik Kazası: 7 Yaralı

Niğde- Adana karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde-Adana karayolu Sazlıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 51 ET 905 plakalı otomobil ile 33 AFL 223 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarındaki şarampole yuvarlanarak takla attı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.