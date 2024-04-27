Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne ait silajlar maket bıçağı ile kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne ait silajlar maket bıçağı ile kesildi

Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği\'ne ait silajlar maket bıçağı ile kesildi

Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin arazisinde stokladığı 450 adet silaj paketi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce maket bıçağı ile paramparça edildi. Birlik üyelerine ait olan silajlar, maddi kayba neden oldu. Olayın ardından jandarma ekipleri, suçluların yakalanması için çalışma başlattı.

27.04.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin arazisinde stokladığı 450 adet silaj paketi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce maket bıçağı ile paramparça edildi.

Olay, Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin Niğde merkeze bağlı Ovacık köyünde bulunan arazisinde meydana geldi. Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından birlik üyesi hayvan yetiştiricilerine piyasa fiyatından daha uygun şartlarda satışı yapılması planlanan mısır silajlarından 450 adedi maket bıçağı ile kesildi. Yapılan paketleme ile saklama ömrü daha uzun olan silajların kesilmesi ile Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği maddi kayba uğradı.

Olayın ardından açıklama yapan Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bilgehan Güney yaşanan duruma isyan etti. Güney, "Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği adına paketlemiş olduğumuz silajları, üye çiftçilerimize hesaplı bir şekilde satmak için stok yaptık. Bazı kişiler, şahsımdan dolayı olabilir, yapmış olduğumuz hizmetlerden haz almamış olabilir birliğin bütün silajlarına dün gece operasyon yapıp silaj paketlerini maket bıçağı ile kesmişler. Birlik üyelerine ait olan silajla, ekipmanlarla, hayvanlarla uğraşmasınlar meseleleri varsa gelip benimle görüşsünler. Bu yaptıkları resmen terbiyesizlik, insanlık dışı bir olay" dedi.

Şikayetin ardından arazide inceleme yapan jandarma ekipleri, silajları kesenlerin yakalanması için çalışma başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Jandarma, Niğde, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne ait silajlar maket bıçağı ile kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
14:35 AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde
12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
15:04 Verdiği yanıt da bomba Ali Koç’a sorulan soru Divan Kurulu’na damga vurdu Verdiği yanıt da bomba! Ali Koç'a sorulan soru Divan Kurulu'na damga vurdu
14:52 Gaddar dizisi Adnan Oktar’ı unutmadı Örgütün kirli yüzü anlatılacak Gaddar dizisi Adnan Oktar'ı unutmadı! Örgütün kirli yüzü anlatılacak
14:43 Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu’nu da isyan ettirdi Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu'nu da isyan ettirdi
14:15 Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
12:27 Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı Bakan Şimşek’ten açıklama var Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 15:52:42. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne ait silajlar maket bıçağı ile kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement