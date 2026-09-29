Niğde'de 21-27 Eylül'de 57 aranan kişi yakalandı, 275 kişi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de 21-27 Eylül'de 57 aranan kişi yakalandı, 275 kişi hakkında işlem başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde\'de 21-27 Eylül\'de 57 aranan kişi yakalandı, 275 kişi hakkında işlem başlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de 21-27 Eylül 2026'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarında 275 kişi hakkında işlem başlatıldı, 7 kişi tutuklandı. Çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı; denetimlerde 37 bin 25 sürücü kontrol edildi.

Niğde'de 21-27 Eylül 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda 275 kişi hakkında işlem başlatıldı, 7 kişi tutuklandı. Çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.

Asayiş uygulamalarında 5 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 42 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkı tabanca şarjörü, 54 kurusıkı tabanca fişeği, 1 gaz tabancası, 2 gaz kapsülü, 4 motosiklet ve 2 kesici-delici alet ele geçirildi. Narkotik operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda çeşitli miktarda uyuşturucu maddeler, 3 uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet aseton ele geçirildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı, 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 1 milyon 901 bin 240 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ile 9 kaçak kazı malzemesi ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 7 yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem başlatılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olay Yeri İnceleme görevlilerince yürütülen çalışmalarda, vücut izlerinden 19 olay aydınlatıldı ve olaylarla ilgili 18 fail tespit edildi. Aydınlatılan olayların 4'ü 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, 3'ü ölümlü trafik kazası, 2'si ikamette ızrar, 2'si çalıntı terk oto, diğerleri ise kasten yaralama/cinsel taciz, dolandırıcılık, ateş etme, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, izinsiz kazı, oto inceleme ve buluntu motosiklet olaylarından oluştu.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 37 bin 25 araç sürücüsü kontrol edildi. İhlal tespit edilen, 206'sı motosiklet olmak üzere bin 843 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 18'i motosiklet olmak üzere 146 araç trafikten men edildi. Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan kontrollerde de 473 araç sürücüsünden ihlali belirlenen 467'sine, aralarında 28 motosiklet sürücüsünün de bulunduğu sürücülere, cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA
Göçmen Kaçakçılığı3. SayfaGüvenlikGüncelNiğdeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu
Dakikalar içinde büyük yıkım Gördükleri manzara kahretti Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti
Sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi Sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi
Yerli akıllı telefon Malatya’da üretilecek: Satış tarihi belli oldu Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
15:11
Galatasaray ve Fenerbahçe’den hakem operasyonuna ilk tepki
Galatasaray ve Fenerbahçe'den hakem operasyonuna ilk tepki
15:06
AK Parti’den gövde gösterisi 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
AK Parti'den gövde gösterisi! 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
14:57
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
14:37
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce “Bizi kim alabilir“ şarkısıyla paylaşım yapmış
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 15:36:33. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde'de 21-27 Eylül'de 57 aranan kişi yakalandı, 275 kişi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei