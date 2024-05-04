Niğde\'de çarşı ve mahalle bekçileri 43 aranan şahsı yakaladı

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Niğde'de çarşı ve mahalle bekçileri devriye çalışmaları sırasında 43 aranan şahsı yakaladı.

Mal varlığına ve kişilere karşı işlenen suçlarla mücadele ve suçun önlenmesi çerçevesinde Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkez Amirliği'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde çarşı ve mahalle bekçileri il merkezinde Nisan ayında yürüttükleri devriye çalışmalarında 7 bin 412 şahsın GBT sorgusunu yaptı. Bekçiler; devriye çalışmaları sırasında yaptıkları çalışmalarla 43 aranan şahsı yakaladı.

Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerimiz ve meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE