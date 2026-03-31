Niğde\'de Kaçak Tütün Operasyonu

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Y.N. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheliye ait iş yeri, ikamet ve araçta yapılan aramalarda 3 bin 680 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 100 adet bandrolsüz kaçak sigara ve 4 adet vazol likit kiti ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli Y.N. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE