Niğde\'de Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda; 550 bin makaron, 60 paket gümrük kaçağı sigara, 20 litre etil alkol, 8 adet kaçak cep telefonu ve 4 adet alkol yapım kiti ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. - NİĞDE
