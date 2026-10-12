Niğde\'de kontrolden çıkan otomobil direğe ve park aracına çarptı, sürücü yaralandı

Niğde'de kontrolden çıkan otomobilin önce direğe, ardından park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 16 AUC 326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki direğe, ardından park halindeki 38 KA 530 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü A.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.