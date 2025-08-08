Niğde\'de Silahlı Saldırı: 8 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Niğde'de bir oto galerisine düzenlenen silahlı saldırıda, babasıyla iş yerini ziyaret eden 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

OTO GALERİYE SİLAHLI SALDIRIDA KÜÇÜK ÇOCUK BAŞINDAN VURULDU

Olay, akşam saatlerinde Şahinali Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan oto galeri dükkanına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında babasıyla iş yerinde bulunan M.E.A. (8) başından vurularak ağır yaralandı.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.E.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

4 KİŞİ YAKALANDI

Olayın ardından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Niğde Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 4 kişiyi yakaladı. Şüpheliler hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli tahkikat başlatıldı.