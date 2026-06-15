Niğde'de Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika
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Niğde'de Takla Atan Araçta 1 Yaralı

15.06.2026 19:35
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Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı.

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarken, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Selçuk Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, K.K. (28) yönetimindeki 51 AFF 424 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı sürücü K.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Niğde, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika

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