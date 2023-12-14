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Niğde İl Jandarma Komutanlığı'ndan nitelikli suçlardan aranan şahıslara operasyon - Son Dakika
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı'ndan nitelikli suçlardan aranan şahıslara operasyon

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda toplam 514 kişiyi yakalayarak adli mercilere sevk etti.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı\'ndan nitelikli suçlardan aranan şahıslara operasyon
14.12.2023 - 14:12,
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nitelikli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda; 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 kişi, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 kişi, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi ve 2023 yılı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 427 şahıs olmak üzere toplam 514 şahsı yakalayarak adli mercilere sevk etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Niğde, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde İl Jandarma Komutanlığı'ndan nitelikli suçlardan aranan şahıslara operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde İl Jandarma Komutanlığı'ndan nitelikli suçlardan aranan şahıslara operasyon - Son Dakika
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